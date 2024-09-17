Ege Bölgesi'nde balık miktarının düşük olması ve satışların azalmış olması nedeniyle balıkçılar sezon beklentilerini karşılayamadı. İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, geçen yıl bu dönemde tutulan balık miktarının bu yıl yarı yarıya düştüğünü belirtti. Satışların azaldığı ve deniz kirliliğinin etkisiyle balıkların yüzde 60-70'inin balık çiftliklerine yem olarak verildiğini ifade etti. Av yasağının sona ermesiyle başlayan sezonda teknelerin maliyetlerini karşılamakta zorlandığını vurgulayan Aksoy, havaların düzelmesini umut ediyor.

Körfezdeki kirlilik satışları düşürdü

İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos'ta balık ölümlerinin başladığını ve bazı kurumların balık alımlarını iptal ettiğini belirten Aksoy, körfezdeki kirliliğin balık miktarını ve satışları etkilediğini söyledi. Balık ölümlerinin sebebinin sudaki oksijensizlik olduğunu açıklayan Aksoy, ölü balıkların iç körfezde toplandığını ve dış körfeze ait olmadığını belirtti. Bu durumun piyasayı olumsuz etkilediğini ifade ederek, halkın bilinçlenmesini ve piyasaların düzelmesini umduklarını söyledi.

Balıkların yarısı çiftliklere gidiyor

Ege'deki gırgır balıkçılarının Karaburun açıklarında avcılık yapabildiğini belirten tekne sahibi Süleyman Canbaz, deniz suyu sıcaklığı nedeniyle bazı balık türlerinin açık sularda yaşamak zorunda kaldığını ve bu nedenle İzmir Körfezi'nde avlanamadıklarını ifade etti. Ege'de günlük 3-10 ton balık tutulduğunu ve satılmayan balıkların çiftliklere verildiğini belirten Canbaz, tezgahlarda satılan balıkların güvenli olduğunu söyledi.