Karşıyaka’nın eski belediye başkanı Nevzat Çobanoğlu, 89 yaşında vefat etti.

Nevzat Çobanoğlu kimdir?

1932 yılında Malatya’da dünyaya gelen Çobanoğlu, 44 yıl boyunca askerlik görevini başarıyla yürütmüş ve Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlerde bulunmuştu. Askerlik yaşamının ardından Karşıyaka’ya yerleşen Çobanoğlu, 1984 yılında ilk Karşıyaka Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Sıfırdan başlayıp ilçeyi dönüştürdü

Nevzat Çobanoğlu’nun belediye başkanlığı dönemi, ilçenin modernleşmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Göreve başladığında kasada tek kuruş para bulunmamasına rağmen, Çobanoğlu, önemli projeleri hayata geçirdi. İlçeyi havuzlar, nikah sarayları, huzurevleri, açık hava tiyatroları ve müzelerle donattı. Çobanoğlu’nun vizyonu, Karşıyaka’yı önemli bir gelişim sürecine soktu.

"Babacım" lakabıyla biliniyordu

Nevzat Çobanoğlu’nun kişiliği ve hizmetleri, halk tarafından büyük takdir topladı. Dürüst ve candan tavırlarıyla gönüllere taht kurdu; bu nedenle kendisine “Babacım” lakabı verildi. Belediyecilik anlayışında siyaseti kurumun dışında tutarak, sadece hizmet odaklı çalıştı.

Son yıllar ve mirası

1989 yılında belediye başkanlığı görevini bıraktıktan sonra bir dönem milletvekilliği yaptı. Çobanoğlu, mütevazı yaşam tarzı ve halk odaklı hizmet anlayışıyla tanındı. 7 yıl önce eşini kaybeden Çobanoğlu, son yıllarını kızıyla birlikte geçirdi.