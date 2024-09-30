Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdal Temel ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yılmaz Temel’in liderliğinde yürütülen "Deep Tech Girişimcilik" projesi (DT Launch Pad), Avrupa Birliği Erasmus+ İnovasyon İş Birliği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ekibini makamında kabul eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ekibi tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. Prof. Dr. Budak, "Bilim insanlarımızın çalışmalarına katkı sunmaya ve tüm imkânlarımızı araştırmacılarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi, uluslararası iş birlikleriyle yenilikçi projelere öncülük ederek bilim ve teknoloji dünyasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bu projeyle, girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunulması hedefleniyor.