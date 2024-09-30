Trendyol 1.Lig’in 7. haftasında Kocaelispor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maçta, devre arasında yaşanan bir penaltı pozisyonu nedeniyle kriz çıktı. Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan tartışmalı bir pozisyon, konuk takım Şanlıurfaspor'un sahaya çıkmama kararı almasına neden oldu.

İlk yarının kayıp zamanında, Şanlıurfaspor’un yöneticileri, hakemin verdiği penaltı kararına itiraz ederek maça çıkmak istemediklerini belirtti. Bu gelişmenin ardından, devre arasında 21:16'da maçın başlaması 6 dakika gecikti. Şanlıurfaspor'un yöneticileri, temsilcinin 3-0 hükmen mağlubiyet cezasını hatırlatması üzerine takım sahaya geri döndü.

İlk yarının 45+3. dakikasında Şanlıurfaspor’un sağdan gerçekleştirdiği hızlı hücumda Burak, topu ceza alanına gönderdi. Savunmanın müdahale ettiği top, ceza sahası yayında Cuma’nın önünde kaldı. Cuma’nın şutunda top, Caner’in elinden sekerek kaleci Gökhan’da kaldı. Bu dakikalarda oyuncuların itirazlarının yükselmesi üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR’a giderek pozisyonu tekrar izledi. Topun Caner’in destek eline çarptığını belirten hakem, penaltı vermedi ve oyun Gökhan’ın vuruşuyla devam etti.

Maçın devre arasındaki gerginlik, Şanlıurfaspor’un yöneticilerinin hakemin kararına tepkisiyle devam etti. İkinci yarının başlama saati geldiğinde konuk ekip sahaya çıkmayınca, müsabakanın temsilcisi soyunma odasına giderek yöneticilerle görüştü. Sonuç olarak, Şanlıurfaspor 6 dakikalık gecikmeyle sahaya çıkarak karşılaşmanın ikinci yarısına devam etti. Bu olay, ligdeki gergin atmosferi bir kez daha gözler önüne serdi.