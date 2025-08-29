Bu proje ile yüksek ölüm oranına sahip ve oldukça agresif seyreden glioblastoma adlı beyin tümörüne yönelik yeni nesil bir teranostik ajan geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje ekibini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversite olarak, bilim insanlarımızın nitelikli araştırma projeleriyle ulusal ve uluslararası destekler almasını son derece önemsiyoruz. Özellikle sağlık alanında, tanı ve tedavi süreçlerini bütüncül bir şekilde ele alan bu tür projeler, hem akademik hem de toplumsal fayda açısından büyük değer taşıyor. Değerli hocamız Prof. Dr. Çiğdem İçhedef’i ve proje ekibini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çiğdem İçhedef, “Proje kapsamında Telomeraz aktivitesi yüksek olan kanser hücrelerini hedef alacak şekilde, G-dörtlü DNA yapılarıyla etkileşime giren Naftelen Diimid türevi bir molekülü Tc-99m radyoizotopu ile işaretleyerek özgün bir radyofarmasötik tasarlıyoruz. Tc-99m’in Auger elektronları yayması sayesinde, hem görüntüleme hem de tedavi özelliklerini bir arada sunan bir yaklaşım geliştireceğiz. Bu kompleksin, glioblastoma hücre hattı üzerinde sitotoksik ve radyotoksik etkileri in vitro olarak değerlendirilerek, sağlıklı dokulara zarar vermeden seçici tümör hedeflemesi sağlanacak. Aynı zamanda Tc-99m’in görüntüleme potansiyeli sayesinde tedavi süreci de izlenebilir olacak” diye konuştu.