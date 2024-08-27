Fiyatlar neden arttı?

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuş gribi salgını, Türkiye'de büyük ölçekli yumurta tavuğu itlafına yol açmıştı. Denizli’de yaklaşık 1,5 milyon, Afyonkarahisar Başmakçı bölgesinde ise 5 milyon yumurta tavuğu itlaf edildi. Kuş gribi sonrası marketlerde yumurta fiyatları mart ortasında 3 liraya yükseldi.

35 Kuruş zam geldi

Son dönemde yumurta fiyatlarında bir artış yaşanmadı, ancak Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de toptancı piyasalarda fiyatlar 35 kuruş arttı. Afyon Başmakçı'da yumurta fiyatı 2,75 TL’den 3,10 TL’ye, Kayseri’de ise 2,66 TL’den 3,01 TL’ye çıktı.

Arz talep dengesizliği fiyatları etkiledi

Kaytaş AŞ Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt, fiyat artışının arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını belirtti. Üreticilerin kâr edemedikleri için yumurtlama ömrünü tamamlamış tavukları kesime gönderdiğini ve bu durumun piyasada arz eksikliği yarattığını söyledi. Bu durumun 6 ayda düzelmesi bekleniyor.