Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılı itibarıyla sürekli artan ihracat rakamlarına rağmen, Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe sert tepki gösterdi. Madencilik faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğinden endişe eden sektör temsilcileri, Orman İdaresi'nin kararlarının kendi geleceğini belirleyeceğini belirtiyor.

Yönetmelik değişikliği ve etkileri

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, madencilik sektörünün geleceğinin Orman İdaresi'nin insafına bırakıldığını ifade etti. Alimoğlu, “Bu şartlarda bizim madencilik faaliyeti yapıp yapamayacağımıza Orman İdaresi karar verecek gibi görünüyor. Artık maden ruhsatlarımızı da onlardan mı alacağız?” diyerek endişelerini dile getirdi.

Maden arama faaliyetleri ve ekonomik katkılar

Alimoğlu, Türkiye'deki orman alanlarının yalnızca binde 3’ünde maden arama faaliyetleri yürütüldüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ormanlarla ilgili bütçesinin yüzde 50'den fazlasının Türk madencilik sektöründen elde edilen orman bedelleri aracılığıyla toplandığına dikkat çekti. “Gelişmiş toplumlara baktığınız zaman, madenlerini azami seviyede ekonomiye kazandırdıklarını görürsünüz. Gelişmişlikle madenlerin toplumların hizmetine kazandırılması arasında doğru yönlü bir ilişki vardır,” dedi.

Ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik

Başkan Alimoğlu, madencilik faaliyetlerinin uzun vadeli, riskli ve büyük sermaye gerektiren yatırımlar olduğunu belirtti. Devletin bu sektöre destek vermesi gerektiğini vurgulayan Alimoğlu, “Yönetmelik değişikliğinin yaratacağı olumsuz süreçten sadece biz değil, bizim çıkardığımız madenleri girdi olarak kullanan diğer sanayi sektörleri de etkilenecek,” ifadelerini kullandı.

Alimoğlu, “Bizim faaliyetlerimizin sekteye uğraması, zincirleme etki yaratarak diğer sektörlerde de üretimin ve ihracatın azalmasına neden olacak. Dolayısıyla, ülke ekonomisini derinden sarsılacaktır,” dedi.