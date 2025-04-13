Güreşten atletizme, cimnastikten paralimpik sporlara kadar birçok branşta boy gösteren Egeli milli sporcular, Türkiye’ye altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandırarak göğsümüzü kabarttı.

Yasemin Adar’dan Veda, Gümüşle Geldi

Kadın güreşinin öncülerinden Balıkesirli Yasemin Adar Yiğit, Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 76 kiloda gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva’ya finalde mağlup olan Adar, maçın ardından ayakkabılarını mindere bırakarak aktif spor hayatını sonlandırdı. 7 Avrupa ve 2 Dünya şampiyonluğu bulunan Adar, Tokyo 2020’de Türkiye’ye kadınlarda ilk olimpiyat güreş madalyasını kazandırmıştı.

Buse Tosun Bronzla Döndü

İzmirli milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu da Avrupa Şampiyonası’nda adını kürsüye yazdırdı. 68 kiloda mücadele eden Tosun, bronz madalya maçında Ukraynalı Manola Skobelska’yı 9-6 yenerek üçüncülüğü elde etti. Paris 2024 Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan sporcu, kariyerine bir Avrupa derecesi daha ekledi.

Kerem Kamal’dan Altın Zafer

Manisalı grekoromen güreşçi Kerem Kamal, 3 yıl aradan sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu. 63 kiloda Ermeni rakibi Karen Aslanyan’ı etkili bir performansla 7-2 mağlup eden Kamal, Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez kazandı. Paris 2024 sonrası formunu sürdüren Kamal, altın madalyasıyla göz doldurdu.

Cimnastikte Altın: Adem Asil

Halka aletinde adını dünya cimnastik tarihine yazdıran İzmir’de yetişen Adem Asil, Hırvatistan’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda 14.700 puanla altın madalyaya uzandı. Son yıllarda gösterdiği istikrarlı yükselişle dikkat çeken Asil, bu başarısıyla Paris 2024 sonrası da formda olduğunu kanıtladı.

Aysel Önder’den Rekor ve Şampiyonluk

Paralimpik atletizmin genç yıldızı İzmirli Aysel Önder, Finlandiya’nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 400 metrede tarihi bir performansa imza attı. 56.17’lik derecesiyle hem Avrupa hem de Dünya salon rekorunu kıran 19 yaşındaki sporcu, altın madalya kazandı. Paris Paralimpik Oyunları’nda da madalya getiren Aysel, başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.