Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Mücadele, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe, deplasmanda kritik 3 puan peşinde

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun 31. haftasında Fenerbahçe, Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip, kritik virajda hata yapmak istemiyor.

Ligde çıktığı 28 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlılar ise 29 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 31 puan toplayarak 16. basamakta mücadele veriyor.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Tarih: 22 Nisan 2025 Pazartesi

22 Nisan 2025 Pazartesi Saat: 20.00

20.00 Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Sivas 4 Eylül Stadyumu Yayın: beIN SPORTS 1

Maçın canlı anlatımı, gelişmeleri ve istatistiklerine beinsports.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Takımların Süper Lig performansları

Takım Oynanan Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Fenerbahçe 28 21 5 2 68 Sivasspor 29 8 7 14 31

Muhtemel 11'ler

Kırmızı beyazlıların muhtemel 11'i

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charilaos Charisis, Clinton N'Jie, Samu Saiz, Rey Manaj, Ahmed Musa

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Ismail Yüksek, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın en yakın takipçisi konumunda. Deplasmanda oynanacak bu mücadele hem puan farkının korunması hem de moral üstünlüğü için büyük önem taşıyor.

Sivasspor cephesi ise düşme hattıyla arasındaki farkı açmak istiyor. Sahasında oynayacağı bu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Karşılaşmaya dair canlı anlatım, önemli pozisyonlar ve skor güncellemeleri maç saatiyle birlikte sitemizde yer alacak.

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