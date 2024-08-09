Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Denizova Mahallesi'nde 109 milyon TL yatırımla inşa edilen ve Ege Bölgesi'nin en büyük güneş enerji santrallerinden biri olan Denizova GES Tesisinin açılışı gerçekleştirildi. 96 bin 832 metrekarelik bir alanda kurulan tesis, 5 MW kurulu güce sahip olup, yıllık 9.3 milyon KW enerji üretecek. Bu üretim, yaklaşık 3 bin 320 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

Muğla'nın yeşil enerjiye büyük katkısı

Muğla, Türkiye’nin en yüksek güneşlenme sürelerine sahip şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu avantajdan yararlanan Büyükşehir Belediyesi, Denizova GES Tesisinin yıllık yaklaşık 20 milyon TL değerinde elektrik üretmesini hedefliyor. Ayrıca, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte 340 bin ağacın temizleyebileceği karbon emisyonu ortadan kalkacak. Ancak, tesisin inşası sırasında 80 ağacın kesilmesi tepkilere yol açtı. Bu tepkileri gidermek amacıyla, kesilen ağaçların yerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve bölge halkı tarafından 80 zeytin fidanı dikildi.

"Yenilenebilir enerji geleceğimizdir"

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, tesisin 30 yıl boyunca su kanal idaresinin enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacağını belirtti. Ayrıca, MUSKİ’nin tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefinde olduklarını ve bu doğrultuda yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, santralin 340 bin ağacın kesilmesinin önüne geçtiğini ve bu tür yatırımların çevreyle uyumlu bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.