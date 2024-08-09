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Cumartesi akşamı oynanacak maç, beIN Sports 1'den canlı olarak verilecek.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

İlk haftanın ikinci gününde gerçekleşecek maçta Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Maç Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig 'in 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor karşısında üç puan hedefliyor. Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadelede iki takım da sezona galibiyet alarak başlamak istiyor.

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