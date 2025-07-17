Ege’nin parlayan yıldızı Demirci kazandığı yatırım ve hizmetlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara ilçede devam yatırımları ve yeni yapılacak yatırım alanlarını gezdiler.

Yatırım ve hizmetleri Ege’nin parlayan yıldızı haline gelen Manisa’nın Demirci ilçesinde geçtiğimiz günlerde İlçede yeni görevine başlayan Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara ile birlikte ilçede devam eden belediye ve hükümet yatırımlarını ayrıca yeni yatırımların yapılacağı alanlarda da inceleme yaptılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Dr. Mehmet Akarsu Mahallesine yapılan dev spor yatırımı ziyaret eden Kaymakam Bayram ve Başkan Erkan Kara yatırım kapsamında devam eden çalışmaları yerinde incelediler.

İlçeye yeni yapılan dev spor üssü yatırımında 2 çok amaçlı saha ( futbol, voleybol, basketbol), 2 sert zemin tenis kortu, bocce sahaları, ok atış poligonu, kapalı tribün ve soyunma odaları, kapalı antrenman ve spor salonu ve atletizim koşu pisti yer alacak.

13 yıldır atıl vaziyette bulunan eski meteoroloji binasını sosyal tesis olarak restorasyonuna başlanan yatırımı da gezen Kaymakam Fatih Bayram’a, Belediye Başkanı Erkan Kara tesis inşaatı ve tesisin faaliyet çalışması ile ilgili de bilgiler verdi.

Eğitim Kenti Demirci’ye Belediye Başkanı Erkan Kara’nın girişimleri ile yapılan TÜBİTAK 4003 Küçük Ölçekli Bilim Demirci Merkezi’ni ziyaret eden Kaymakam Fatih Bayram kurulacak çalışma atölyeleri ile ilgili de bilgi aldı.

75. Yıl Alime Paşa Ortaokulu'nun (eski demirci lisesi binası) 2. katında faaliyet gösterecek olan TÜBİTAK'ın yanı sıra T3 Vakfının da destek vereceği Bilim Demirci bünyesinde Doğa Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi yer alacak.

Kaymakam Bayram ve Başkan Erkan Kara daha sonra Demirci Belediyesince Şehreküstü mahallesine yapılan yapay şelale ve yaşam alanını gezdiler.

Tarım Ürünleri Merkezini de ziyaret eden Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara İlçeye hayırseverler tarafından yapılan Eğitim Fakültesi Gözlemevini ve Yeni Meslek Yüksekokulu binasını da gezdiler.

Belediye Başkanı Erkan Kara’nın girişim ve çalışmaları ile ilçeye kazandırılacak olan Demirci Huzurevi alanını da gezen Kaymakam Fatih Bayram çalışmalarda gelinen son aşama ile ilgili de bilgi aldı.

Kaynak: Haber Merkezi