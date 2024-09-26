Foça Kaymakamı Mehmet Türköz başkanlığındaki organizasyon komitesi, şenliğin son detaylarını belirlemek amacıyla bir araya geldi. Ege’nin mavi sularında düzenlenecek etkinlik, 45 yelkenli yat ve 300’e yakın yelkencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte, ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu Latin All Stars Orkestrası'nın konseri de yer alacak. Kuzey Ege'nin unutulmaz anlarından biri olmaya aday olan şenlik, birçok etkinlikle dolu bir program sunacak.

Son Hazırlıklar Tamamlandı

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz başkanlığındaki toplantıya, Foça Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Tercanlıoğlu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, ETİK Başkan Yardımcısı ve MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, Foça Liman Başkanı Levent Karalom, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Şahin, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yönetim Kurulu üyesi Akif Sezer ile yerel güvenlik güçlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, yelken sporunun desteklenmesi ve bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan hazırlıklar gözden geçirildi.

Doğa ve Müzik Tutkunları Foça'da Buluşacak

Bilge Durdu İşler, şenlik için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, doğa, deniz, yelken ve müzik severleri Foça’ya davet etti. İşler, "Denizden muhteşem görüntülerle ulaşacak onca yelkenli yat, Foça’nın mitolojik mekanlarını süsleyecek. 28 Eylül akşamı Ayhan Sicimoğlu ve orkestrası unutulmaz bir konser verecek. Katılımcılar, denizin yorgunluğunu tesislerimizde atacak ve yelkencilerin coşkusuna ortak olacak. Doğayı, denizi, yelkeni, sanatı ve müziği sevenleri 28-29 Eylül tarihlerinde Foça’ya bekliyoruz" dedi.