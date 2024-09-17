Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret ederek, plastik atıkların geri dönüşümü konusunda hazırladıkları projeyi tanıttı. Proje, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve yüksek teknoloji ile işlenerek çevre dostu ürünlere dönüştürülmesini amaçlıyor.

Plastik atıklardan çevre dostu ürünler

EGEPLASDER, hazırladığı projede plastik atıkların, belediyelerin ihtiyaç duyduğu çevre dostu ürünlere dönüştürülmesini hedefliyor. Projede, plastik atıkların kaynağında temiz bir şekilde ayrıştırılarak ileri teknolojiyle işlenmesi planlanıyor. Bu sayede, geri dönüştürülen malzemeler parklar için çitler, oyun alanı ekipmanları, çevre dostu inşaat malzemeleri ve zemin kaplamaları gibi birçok ürüne dönüştürülecek.

“Avrupa ülkelerinde örnekleri var”

Proje hakkında bilgi veren EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, Türkiye’nin plastik atıkların geri kazanımında Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğunu vurguladı. Gençer, “Pek çok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulanan bu model, Türkiye’de de büyük bir potansiyele sahip. Atıklarımızı doğru yöntemlerle değerlendirerek milli ekonomimize katkı sağlayabiliriz” dedi. Gençer ayrıca, Başkan Cemil Tugay’ın projeye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, kısa süre içinde ilgili bürokratlarla birlikte çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

%80’i geri dönüştürülebilir atık

Türkiye’deki atık yönetimi konusundaki eksikliklere de değinen Gençer, “Türkiye’de üretilen atıkların yaklaşık %80’i geri dönüştürülebilir nitelikte. Ancak bu atıkların kaynağında ayrıştırılması ve işlenmesi konusunda gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. Bu nedenle, atık yönetimi ve geri kazanım projelerine daha fazla önem vermek zorundayız” dedi.

Başkan Tugay’ın atık yönetimi vizyonu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kamuoyuna açıkladığı projeler arasında atık yönetimi ve geri kazanım da yer alıyordu. EGEPLASDER’in sunduğu projeyle, İzmir’in çevre dostu kent mobilyaları ve altyapı ürünlerine olan ihtiyacı geri dönüştürülmüş plastik malzemelerle karşılanacak.