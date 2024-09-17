Kütahya’da Ekrem Avlupınar’ın sanat atölyesi tarafından organize edilen ve kursiyerlerin el emeği seramik kuş evlerinin sergilendiği "Kuşlarla Hatırladığımız Değerler" konulu sergi, Bekir Avlupınar Caddesi'nde düzenlendi. Etkinlik, Kütahyalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve büyük beğeni topladı.

Ekrem Avlupınar Sanat Atölyesi’nin kısa sürede kültür ve sanat alanında başarılar elde ettiğini belirten atölye sahibi Ekrem Avlupınar, "Atölyemiz, her yaştan kursiyerlerimize kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Kursiyerlerimizi hem sanata yönlendirmek hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Ayrıca sergilenen eserlerin yaklaşık bir buçuk yıl süren yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Atölyenin kursiyerlerinden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ise seramik kuş evleri yaparken öğrendikleri tekniklerin yanı sıra kuş evlerinin tarihini de keşfettiklerini belirterek, "Bu eserleri Kütahya’da bir yerlere asma fikrini dile getirdim ve çok olumlu karşılandım. Kütahya’nın böyle dokunuşlara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, Kütahya’nın zengin kültürel ve sanatsal altyapısına dikkat çekerek, "Kütahya, kültür ve sanat konusunda gerçekten övünülecek bir şehir. Gezdiğim yerler arasında bu kadar sağlam bir altyapıya sahip başka bir şehir görmedim" şeklinde konuştu.

Sergiyle birlikte müzik konseri de düzenlenirken, etkinlik büyük bir başarıyla tamamlandı.