Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, EGİAD – Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, ulusal egemenliğin ve çocukların geleceğimizdeki yeri üzerine dikkat çeken Özhelvacı, 23 Nisan’ın yalnızca bir tarih değil; aynı zamanda bağımsızlık mücadelesiyle yoğrulmuş bir ulusun, kendi kaderine sahip çıkma kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı. 23 Nisan 1920’nin, milletimizin kendi iradesiyle yol almasının, Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasının ve halk egemenliğine dayalı yönetimin doğuşunun tarihi olduğunu vurgulayan Özhelvacı, bu özel günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin ise, geleceğe duyulan sarsılmaz güvenin en güçlü ifadesi olduğunun altını çizdi.

Çocuklarımıza yatırım, geleceğimize yatırımdır

Özhelvacı, mesajında çocuklara verilen önemin, bir milletin kalkınma vizyonunun temel taşı olduğuna da dikkat çekerek şöyle devam etti: “Atatürk’ün ‘Çocuklar geleceğin umududur’ sözü, yalnızca bir temenni değil; aynı zamanda stratejik bir vizyondur. Analitik düşünebilen, disiplinler arası yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretebilen, merak eden ve öğrenmeye açık bireyler; sadece kendi geleceklerini değil, toplumun da geleceğini şekillendirecektir.”

Çocuklara verilen eğitime de dikkat çeken Özhelvacı, “Bugün, çocuklarımıza sağlayacağımız nitelikli eğitim ve onları özgür bireyler olarak yetiştirme kararlılığımız; yarının aydınlık Türkiye’sinin temelini oluşturacaktır. Cumhuriyetimizin vazgeçilmez değerleri, çocuklarımızın ellerinde yükselecek ve korunacaktır.”

Ulusal Egemenlik ruhu sonsuza dek yaşayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yılı vesilesiyle, bu tarihsel mirası bir kez daha onurla sahiplenmenin gururunu yaşadıklarını belirten Özhelvacı, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Millet egemenliğine dayalı yönetim anlayışı, demokrasimizin temel taşıdır. 105 yıl önce bugün, bu topraklarda halkın iradesi esas alınarak atılan adım; bizlere yalnızca geçmişin değil, geleceğin de sorumluluğunu yüklemektedir. TBMM’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ulusal egemenlik mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

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