Zincirleme trafik kural ihlallerine ağır cezalar geliyor. Hükümet, yeni düzenlemeyle sürücülere daha sert yaptırımlar uygulanmasını hedefliyor.

Zincirleme trafik cezası geliyor!

Türkiye'de trafik kazaları, 2024 yılında da önemli bir toplumsal sorun olmaya devam etti. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, yıl boyunca ülke genelinde 623 bin 148 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 713 kişi hayatını kaybederken, 388 bin 644 kişi yaralandı.

Aşırı hız, kazaların başlıca nedeni olarak öne çıktı. Tespitlere göre, 105 bin 783 ölümlü ve yaralanmalı kazanın, sürücülerin hızlarını yol, hava ve trafik koşullarına uygun şekilde ayarlamaması sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Sürücü hataları listesinde ilk sıralar

Kazalara yol açan sürücü hataları arasında, kavşak, geçit ve dar alanlarda geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer aldı. Bu ihlal nedeniyle 45 bin 45 kaza yaşandı. Şerit izleme ve değiştirme kurallarının ihlali ise 25 bin 218 kazaya sebep oldu.

Trafik kazalarında artan bu tablo, hükümeti yeni adımlar atmaya yöneltti.

Yeni Yargı Paketi'nde trafik cezaları sertleşiyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı'nda AK Parti grup yönetimi ile ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, trafik suçlarına ilişkin yeni cezai düzenlemeler ele alındı.

Hazırlanan yeni yargı paketinde, tehlikeli sürüş davranışlarına karşı daha sert yaptırımlar öngörülüyor. Taslağa göre:

Alkollü araç kullanma ve yol kesme gibi eylemler hapis cezası kapsamına alınacak.

Drift atma, makas atma ve ambulansa yol vermeme gibi davranışlara uygulanan para cezaları ciddi oranda artırılacak.

Zincirleme ihlallere ağırlaştırılmış ceza

Dikkat çeken bir başka düzenleme ise zincirleme trafik suçlarına yönelik. Aynı seyir sırasında birden fazla trafik kuralını ihlal eden sürücülere ağırlaştırılmış ceza uygulanacak.

AK Parti kaynakları, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Adam trafikte önce kırmızı ışıkta geçmiş, sonra şerit ihlali yapmış, sonra da gitmiş birinin önünü kesmiş. Burada zincirleme bir durum olduğu için cezalarda artırıcı sebep sayılacak."

Yeni düzenlemenin, Meclis'e sunulacak yargı paketi içerisinde yer alması bekleniyor.