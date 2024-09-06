EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 102. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, bu tarihi günün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun müjdesi olduğunu belirtti.

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun önemi

Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Türk Ordusu’nun düşmanın ana kuvvetlerini yok ederek, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle 9 Eylül 1922’de İzmir’in 3 yıl 3 ay 24 gün süren işgaline son verdiğini hatırlatan Yelkenbiçer, İzmir'in kurtuluşunun Lozan Barış Antlaşması'na giden yolda tam bağımsızlığın yolunu açtığını ifade etti. “İzmir'in Kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun müjdesi olmuştur. 9 Eylül tarihi sadece İzmirli’lerin değil tüm Türkiye'nin kutlayacağı bir gün olarak tarihe geçmiştir” dedi.

Tarih bilinci ve vatan sevgisi

Yelkenbiçer, İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihinde her zaman öne çıktığını belirterek, 9 Eylül sonrasında bağımsızlık hedefi ile yazılan kurtuluş destanının önemini vurguladı. Gençler arasında tarih bilinci ve vatan sevgisinin pekiştirilmesinde bu günün büyük rol oynadığını hatırlattı.

Basında İzmir’in kurtuluşu

İzmir’in kurtuluşu haberlerinin o dönemde basında geniş yer bulduğunu belirten Yelkenbiçer, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayfasında İzmir'in kurtuluşu hakkında “Süvarilerimiz Cumartesi günü öğleden evvel 10:30’da İzmir’e girmişlerdir. İzmirliler bu suretle Yunan kâbusundan kurtulmuşlardır.” başlığı ile çıkan haberi örnek gösterdi. Ayrıca, 10 Eylül 1922 tarihli New York Times gazetesinde, Fransız Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk birliklerinin düzgün davranış sergilediği belirtilmişti. İzmir'in Kurtuluşu ardından Mustafa Kemal Paşa’nın yabancı basına açıklamalarda bulunduğu ve 1 Ekim 1922 tarihinde New York Times’ta geniş bir haber-yorum yayınlandığı da ifade edildi.

Modern Cumhuriyet'in sembolü

Sonuç olarak, 9 Eylül’ün modern bir Cumhuriyet'e giden yolun sembolü olduğunu vurgulayan Yelkenbiçer, bu mirası koruma sorumluluğunu gençler olarak üstlendiklerini belirtti. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri şükranla andığını ifade etti.