İzmir’de körfez kirliliği ve balık ölümleriyle ilgili tartışmalar eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya açıklamalarıyla devam ediyor. Soyer, “5 yılda izlediğimiz yol bilimsel verilere dayanan İzmir’in geleceğini kurtaran doğru bir yoldu, şimdi aynı yol takip edilmelidir” dedi. Soyer, 2023 yılına ait fotoğraflar paylaşarak yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz hafta Bayraklı sahilinde yaşanan balık ölümleri ve kötü koku şikayetlerinin ardından CHP ve AK Parti karşı karşıya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde TÜBİTAK Marmara Gemisi'yle incelemelerde bulundu. Kurum, "İzmir Körfezi'nin ekosistemi tamamen çökme noktasına gelmiştir. Bu kirliliğin sorumluları, seçim meydanlarında 'İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz' diyen ama görevdeyken herhangi bir adım atmayanlardır" şeklinde konuştu.

Tunç Soyer'in açıklaması ise şu şekilde:

Değerli İzmirli hemşerilerim, 5 yıl boyunca Körfez temizliği için çok emek verdik. Bu çalışmaların yok sayılmasına sessiz kalmak, yüzlerce insanın emeğine haksızlık olur.

Elinde veri olmadan televizyonlarda ahkam kesen sözde akademisyenleri bir kenarda bırakarak, çok net olarak ifade etmek isterim ki, bilim insanlarıyla geliştirdiğimiz “Yaşayan Körfez Seferberliği” aynen devam ettirilmelidir. 10 projeden oluşan bu seferberlik kirlenmeyi durdurmak, mevcut kirliliği temizlemek, Körfezin kendi ekosistemini iyileştirmesine izin vermek adımlarını içeriyor.

Algı çalışmaları yapıldı

Yüzülebilir körfez hedefi algı çalışmalarıyla farklı bir yere çekildi. Oysaki yüzülebilir körfez, yaşayan körfez demektir. Dün de olduğu gibi daima bu hedefin korunması gerektiğini ve bu hedefin çok da uzak olmadığını biliyorum.

Veriler analiz edildi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile birlikte yürütülen Körfez izleme çalışmaları kapsamında, 24 Ekim 2023’de Mavişehir TOKİ, Yasemin Cafe önü, Bostanlı Pazar Yeri karşısı, Karşıyaka Yelken Kulübü, Alsancak İskele, Konak, Göztepe İskele, Poligon Deresi, Engelliler Parkı ve Özdilek önü olmak üzere 10 noktadan alınan numunelerde mevzuat limit değerinin çok altında kalan analiz sonuçlarıyla, iç Körfez’in iyi-orta derecede yüzülebilir alan kategorisine girdiği tasdik edildi. Veriler hem İZSU laboratuvarında hem de İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz edildi.

⁠13 milyar TL yatırım

“Yaşayan Körfez Seferberliği” kapsamında yurtdışından bulduğumuz 405 milyon euro (13 milyar tl) yatırım ve Belediye’nin imkanlarıyla yaptığımız çalışmalarla, geçen beş yıl içinde aşağıdaki sonuçları elde ettik:

250 milyonluk yatırım ile Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 1-2 ve 3. Fazların kapasitesini arttırdık.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesini %36 artıracak 4. Faz inşaatını başlattık, hızlıca yol aldık.

Atık su Arıtma Tesisi çamur stok sahalarını rehabilite ettik.

Atık su artıma tesislerinin yükünü azaltmak ve Körfez’e kanalizasyon karışmasının önüne geçmek için 280 km yeni yağmur suyu ayrıştırma hattı inşa ettik.

Dip tarama ile yıllık ortalama 30.000 tır atık çamuru körfezden uzaklaştırdık.

Düzenli dere temizliği yaptık. Yılık ortalama 330 bin ton atık çıkardık.

Yıllık ortalama 420 bin ton çöpü denizimizden uzaklaştırdık.

3200 kilometre içme suyu hattı, 1400 kilometre kanalizasyon hattı, 3 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 8 paket atıksu arıtma tesisi, 2 atıksu arıtma tesisimizde kapasite artırımı, 5 içme suyu arıtma tesisi, 11 paket içme suyu arıtma tesisi, 1 içme suyu arıtma tesisinde kapasite artırımı ve aşırı yağışlara önlem olarak 200 noktada doğrudan müdahalelerle kalıcı çözümler ürettik, körfezi koruduk.

Başarısı kanıtlanmış çözümler ortada

Hazırlanan ve başlanan projelerin devam ettirilmemesi kamu zararına yol açacaktır.

Körfez dönüşen hızlı değişen canlı bir ekosistemdir. Körfez içi yapay kanallara milyarlarca lira harcamadan önce yukarıdaki çalışmaların devam ettirilmesi çok daha ucuza ve kısa sürede sonuç alınmasını sağlayacaktır.

5 yılda izlediğimiz yol bilimsel verilere dayanan İzmir’in geleceğini kurtaran doğru bir yoldu, şimdi aynı yol takip edilmelidir. Başarısı kanıtlanmış çözümler ortadadır.

Hükümet müdahale edebilir

2021 yılında Gediz Nehri’nin kaynağı Murat Dağı’ndan başlattığımız yolculuk Körfez temizliği için ne kadar geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini, merkezi hükümetin sorumluluklarını ortaya koymuştu. Örneğin 4 şehri katederek İzmir’de denize dökülen Gediz’in kirletilmesinin durdurulması, Hükümetin müdahelesi ile çok hızla çözüme kavuşturulabilir.

Hükümet yetkililerinin İzmir Körfezi’nin temizliği ile ilgileneceklerini açıklaması sevindirici. Ancak bunun elbette yine İzmir’e bakışları ile ilgili bir samimiyet testi olduğunu da hatırlatmak isterim.

* Fotoğraflar “Yaşayan Körfez”deki canlı hayatını inceleyen ve görüntüleyen Murat Kaptan tarafından 2023 yılında çekilmiştir."

Değerli İzmirli hemşerilerim, 5 yıl boyunca Körfez temizliği için çok emek verdik. Bu çalışmaların yok sayılmasına sessiz kalmak, yüzlerce insanın emeğine haksızlık olur.



Elinde veri olmadan televizyonlarda ahkam kesen sözde akademisyenleri bir kenarda bırakarak, çok net olarak… pic.twitter.com/Zmx0lAd9Ck — Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 6, 2024