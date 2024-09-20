Girişimcilik Ekosistemi Ödül Töreni’nin ikincisi 16 Eylül Pazartesi günü İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 500’ün üzerinde katılımcının yer aldığı Ödül Gecesinde EGİAD Melekleri de Yılın En Aktif Melek Yatırım Ağı seçildi.

Türkiye girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin katıldığı ödül töreni, StartupCentrum kurucu ortakları Müge Bezgin ve Nizamettin Sami Harputlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Çoştu, Türkiye’de girişimcilik ekosistemi hakkında çalışmaları ve gelecek planlarını paylaştı.

“StartupCentrum 2023 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu” verilerine göre belirlenen “Yılın En Aktif Yatırım Ağı” ödülünü EGİAD Melekleri Genel Koordinatörü Melisa İtmeç T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu‘dan teslim aldı.

"Bu ödül, özverili çalışmanın bir sonucu"

Ödül sonrası bir açıklamada bulunan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak, "Yılın En Aktif Melek Yatırım Ağı" ödülünü kazanmanın gururunu yaşıyoruz. EGİAD Melekleri, sadece yatırım yapmakla kalmayıp, girişimcilerimize yol gösteren, onları küresel arenada rekabet edebilecek donanımlara sahip kılan bir yapı haline gelmiştir. Bu ödül, tüm ekosistem paydaşlarımızın ve üyelerimizin özverili çalışmasının bir sonucudur. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak, yeni başarı hikayelerine vesile olmak en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu doğrultuda, daha fazla girişimciye ulaşarak ekonomimize ve geleceğimize katkı sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

"Katkımızın hızla artmasını hedefliyoruz"

Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz ise, “EGİAD Meleklerine verilen “Yılın En Aktif Melek Yatırım Ağı” ödülü, EGİAD Meleklerinin Türkiye girişimcilik ekosistemindeki öncü rolünü bir kez daha kanıtlarken aynı zamanda girişimcilik dünyasında ne denli etkin olduklarının bir göstergesi de olmuştur. EGİAD Melekleri’nin 2015’ten bu yana gerçekleştirdiği yatırımlar ve ekosistem içinde kurduğu ulusal ve uluslararası iş birlikleri, İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki girişimcilik faaliyetlerine önemli bir katkı sağlıyor. Özellikle küresel etkinliklerdeki aktif katılımları ve Türkiye’deki girişimcilere sağladıkları destek, EGİAD Melekleri’nin girişimcilik dünyasında kalıcı bir etki yaratma misyonunu başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor. Gelecek yıllarda da ekosistemin gelişmesine katkımızın artarak devam etmesini hedefliyoruz.” dedi.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na akredite olarak 2015 yılında kurulan EGİAD Melekleri, 55 Melek Yatırımcı ile bugüne kadar 38 Melek Yatırımcı Girişimci Buluşması düzenledi. 40 Yatırım ile 4.5 Milyon Dolar üzerinde yatırım gerçekleştirdi. EGİAD Melekleri Yatırım Ağı, sadece İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye’deki melek yatırımcı ve risk sermayesi grupları ile ağ ilişkisinde olmayıp, çeşitli ülkelerdeki ekosistem paydaşları ile iş birliklerini geliştirmektedir. Bu kapsamda Viva Technology, CES, Creative Business Cup, Mobile World Congress gibi teknoloji ve inovasyonun önemli buluşma merkezleri olan etkinliklere aktif olarak katılım göstererek adından söz ettirdi.