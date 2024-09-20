Her yıl sektörün güç birliğine sahne olan Uşak 9. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarına 175 marka çıkarma yaptı. 85 Standın yer aldığı fuar alanı doldu taştı. Bu yıl ilk kez fuar alanında yer kalmadığı için açılış, dışarda yapıldı. Fuarın ilk günü bir çok firma ikili iş görüşmelerine imza attı, bir çok ürün ve tarımsal makina satışı gerçekleşti. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, “Artık buraya sığmıyoruz. Geçen sene 75 bin kişi ile ziyaretçi rekoru kırdık. Yeni fuar alanının tahsisi olursa, 3 büyük salonla Uşak’a dev bir eser kazandıracağız” dedi.

"Bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağız"

GL Platform tarafından düzenlenen Uşak Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, modern tarım teknolojilerinin tanıtılması, bölgesel tarım ürünlerinin sergilenmesi ve çiftçilerin bilgi paylaşımı açısından büyük bir buluşma noktası oldu. Kemalöz Çok Amaçlı Fuar Alanı'ndaki açılışta konuşan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, tarım ve hayvancılık sektörlerinin Türkiye için stratejik önemine vurgu yaptı. Vali Ergün "Tarım sektörü, artık sadece bir üretim faaliyeti değil, sanayi ve savunma sektörü gibi uluslararası arenada değer gören bir sektör haline geldi. Pandemi ve diğer küresel krizler bize tarımın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi. Uşak’ın tarımsal başarılarını anlatan Vali Ergün "Uşak, çörek otu, haşhaş, susam gibi ürünlerde Türkiye’de ön sıralarda yer alıyor. Bununla birlikte hayvancılık alanında da önemli bir ilerleme kaydettik. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile bu başarıyı daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Ergün, projeye dair hukuki süreçlerin tamamlandığını ve kısa sürede çalışmaların başlayacağını belirtti.

Büyük fırsat

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da tarım teknolojilerinin gelişmesinin önemine dikkat çekti. Yalım "Günümüzde tarım sektörü, teknoloji ile daha verimli hale geliyor. Belediyemiz olarak bu alandaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve çiftçilerimize destek oluyoruz. Uşak’ın tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkemize katkı sağlamak en önemli önceliklerimizden biri" dedi. Yalım şöyle devam etti: “Uşak’ta tarım, sadece üretim değil, aynı zamanda ekonomik bir güç. Bu fuar, üreticilerimizin yeni teknolojileri ve yöntemleri öğrenmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Tarım ve hayvancılığın geleceği için teknolojiye yatırım yapmak zorundayız" dedi. Yalım ayrıca yeni fuar alanıyla da ilgili bilgi vererek “Yeni fuar için tahsis başvurularımızı yaptık. 5, 10, ve 15 bin metrekarelik 3 adet büyük salon yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte fuar alanlarını Uşak’a kavuşturacağız” dedi.

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer ve Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık da fuarın önemine değinerek, tarım sektörüne yönelik beklentilerini paylaştı. Fuar, tarım ve hayvancılık araçlarının ve ekipmanlarının sergilendiği bir platform olarak geniş bir katılımla gerçekleşti.