Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin 18. Dönemi Olağan Genel Kurulu, 15 Ocak Çarşamba günü İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlendi. İzmir’in iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin liderleri, üyeler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, derneğin güçlü temsilini bir kez daha gözler önüne serdi. Pandemi döneminde görev alarak dört yıllık süreyi başarıyla tamamlayan Alp Avni Yelkenbiçer, yerini Kaan Özhelvacı’ya devretti.

Yeni bir dönem başlıyor

EGİAD’ın 17. Dönem Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, görevini devrederken derneğin büyük bir ivme kazandığını ifade etti. Görev süresi boyunca 270 yeni üye kazandırarak, derneğin üye sayısını 846’ya çıkardığını belirten Yelkenbiçer, bu süreçte 800’den fazla etkinlik düzenlendiğini ve ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Alp Avni Yelkenbiçer, “Genel kurullarda verdiğimiz sözleri yerine getirmekle kalmadık, hedeflerimizin de ötesine geçtik. Bu süreçte EGİAD, bölgedeki ve ülke çapındaki etkisini daha da artırarak, iş dünyasında güçlü bir temsilci haline geldi” dedi. EGİAD Melekleri İktisadi İşletmesi başta olmak üzere birçok önemli platformda temsil güçlerini artırdıklarını belirtti. Özellikle TÜRKONFED, İZTO ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu gibi organizasyonlarda derneğin önemli roller üstlendiğini ekledi.

Liyakat temelli yeni yönetim

Kaan Özhelvacı, EGİAD’ın yeni dönem başkanı olarak, dinamik ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla bayrağı devraldı. 12 yıllık EGİAD üyeliği ve 8 yıllık yönetim kurulu deneyimi olan Özhelvacı, derneğin bayrağını daha ileri taşımayı hedeflediğini belirtti. Özhelvacı, dernek içinde liyakat esaslarına dayanan yönetim anlayışının bir parçası olarak seçilmesinin gururunu yaşadığını ifade etti. Özhelvacı, “EGİAD’ın vizyonunu daha ileri taşıma sorumluluğunu üstlenmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Yeni dönemde de derneğin gelişimine katkı sağlayacak projelerle iş dünyasına öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

EGİAD Melekleri’nde yeni dönem

EGİAD’ın girişimcilik ekosistemindeki lider rolünü sürdüren EGİAD Melekleri, 2023 yılında Türkiye’nin en aktif melek yatırım ağı seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Yeni dönemde EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanlığı’na Arda Yılmaz getirildi. Yılmaz, girişimcilik alanında daha da büyük projelere imza atacaklarını belirtti. Alp Avni Yelkenbiçer, konuşmasında kendisine destek olan tüm isimlere teşekkür etti. Özellikle İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a EGİAD Ortaokulu Spor Salonu projesine verdiği destekten dolayı minnettar olduğunu belirtti. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden itibaren derneğe olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Alp Avni Yelkenbiçer, dernek başkanlığını devrederken gençliğin toplumsal dönüşümdeki önemine vurgu yaparak, “Gençlerin enerjisiyle toplumlar daha güçlü ve kararlı bir şekilde geleceğe adım atar. EGİAD, Atatürk’ün izinde ilerlemeye ve genç iş insanlarının vizyonuyla umut olmaya devam edecektir” diye aktardı.