Ege Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), bünyesindeki derneklerin yönetim kurulu başkanları ve üyelerinin katılımıyla EGİFED Merkezi’nde Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Denizli, İzmir, Manisa ve Nazilli'den genç iş insanlarının katıldığı toplantıda, TÜGİK'ten ayrılma süreci değerlendirildi ve Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu’ndan Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu’na dönüştürülen konfederasyondan ayrılma kararı oybirliğiyle kabul edildi.

TÜGİK kuruluş amacından uzaklaştı

EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, açılış konuşmasında, kurumların değer ve kurallara uygun şekilde işlemesi gerektiğine inandıklarını belirtti. İlter, TÜGİK’in kuruluş amaç ve değerlerinden uzaklaştığını düşündüklerini ve bu nedenle ayrılma kararı aldıklarını ifade etti. "TÜGİK'deki ünvan değişikliği ve uygulamalar, konfederasyonun kuruluş ilkelerine aykırıydı. Ayrılmak dışında bir seçeneğimiz kalmamıştı," dedi.

EGİFED Danışma Kurulu Başkanı Temel Aycan Şen de, GİAD’ların ve üst kuruluşlarının bölgeye, ülkeye ve uluslararası boyutta önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Bu birlikteliklerin güç birliği yaparak projelerin daha etkin hale gelmesini sağladığını vurgulayan Şen, bu kurumların ve faaliyetlerinin güçlenerek devam etmesini temenni etti.