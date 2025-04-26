İzmir’de 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak mı? Detaylar haberimizde.

İzmir'de 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz mi olacak?

İzmir’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar doğrultusunda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, İzmir’de 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz mi olacak?

Hangi ulaşım araçları ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile İzmir’de 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta İZBAN, metro, belediye otobüsleri, tramvay ve feribotlar ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu tarihlerde İzmir’deki tüm toplu ulaşım araçları vatandaşlar tarafından ücretsiz kullanılabilecek.

Karar, Resmi Gazete'de duyuruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre şehir içindeki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacak. Belediye otobüslerinin yanı sıra, İZBAN, metro, tramvay ve feribotlar da bu tarihlerde ücretsiz hizmet verecek.

Uygulama 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta geçerli olacak

İzmir’de 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşımın tamamen ücretsiz olacağı açıklandı. Bu tarihlerde İzmir halkı, toplu ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek. Özellikle sabah saatlerinden itibaren, İZBAN, metro ve belediye otobüsleri yoğunluklu olarak ücretsiz olacak.