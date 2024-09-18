2024-2025 eğitim öğretim yılı, okullarda büyük sorunlarla başladı! Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kütük, bu yılın eğitimde ciddi sıkıntılara işaret ettiğini açıkladı.

Temizlik yok, sağlıklı ortam yetersiz

Kütük, "Eğitim öğretime başlamadan önce okulların hijyenik bir şekilde hazırlanması gerekirdi. Ancak, 1. sınıf öğrencilerimiz ve okul öncesi çocuklarımız için temiz bir ortam sunamıyoruz," dedi. Okulların temizlik görevlisi eksikliğinden dolayı sağlıklı bir eğitim ortamının sağlanamadığını vurguladı.

Bütçe yetersizliği çığ gibi büyüyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 trilyon 92 milyar TL'lik bütçesinin yetersiz olduğunu belirten Kütük, "Bu bütçeden her öğrenci için sadece 1000 TL ayrılmalı! Ancak mevcut bütçede eğitim ve güvenlik için yeterli kaynak yok," diye ekledi. Özellikle, devletin göç yönetimi için aktardığı 21 milyar TL'nin eğitimden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Öğretmen atamaları hala yapılmadı!

Bu yıl 20.000 öğretmen ataması yapılacağına dikkat çeken Kütük, "KPSS sonuçlarıyla atama yapılacağı söyleniyor ama 16 Eylül itibarıyla hala hiçbir atama gerçekleşmedi! Öğrenciler öğretmenlerini bekliyor!" şeklinde konuştu. Eğitimdeki bu belirsizlik, öğrenci ve öğretmen adaylarını endişeye sevk ediyor.

Eğitimden tasarruf olmaz

Kütük, "Eğitimden tasarruf olmaz! Eğer bir tasarruf yapılacaksa, lüks yaşamdan, saraylardan ve yandaşlardan yapılmalıdır!" diyerek sert bir çağrıda bulundu. Eğitim, geleceğimizin temeli ve bu temel asla zayıflatılmamalı!