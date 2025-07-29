Galatasaray’ın Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Frankowski’nin transferi için Fransız kulübü Rennes ile görüşmeler başlayacak. Oyuncunun Türkiye macerası kısa sürede sona erebilir.

Galatasaray ve Rennes transfer masasında

Bu sezon başında Lens'ten Galatasaray’a transfer olan Przemyslaw Frankowski için Fransa’ya dönüş kapısı açıldı. Polonya medyasından Meczyki'nin haberine göre, bu hafta Galatasaray ve Rennes kulüpleri Frankowski’nin transferi için masaya oturacak.

Fransız ekibi Rennes, oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı. Frankowski ise Ligue 1’e geri dönmeye sıcak bakıyor. Transferde iki seçenek bulunuyor: Doğrudan bonservisli transfer ya da kiralama sonrası zorunlu satın alma opsiyonu.

Galatasaray’ın planı

Devre arasında kiralama yöntemiyle Frankowski’yi kadrosuna katan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Şimdi benzer bir rakamı geri kazanmak istiyor.