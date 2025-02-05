Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Türkiye genelinde etkisini artırarak hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından birçok şehirde ulaşım zorlukları yaşanırken, bazı illerde okullar tatil edildi.

İşte, kar tatili nedeniyle eğitime ara verilen iller ve detaylar…

Gümüşhane'de eğitime kar engeli

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Gümüşhane Valiliği eğitime 1 gün ara verilmesine karar verdi. Açıklamada, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla bu kararın alındığı ifade edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

Ordu'da 11 ilçede eğitime ara verildi

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 5 ilçede tamamen, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kar tatili yapılan ilçeler arasında Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye yer alırken, diğer ilçelerde de taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.

Konya'da taşımalı eğitime ara

Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi.

Sakarya'da eğitime 2 gün ara

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildi.

Ayrıca, Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinde taşımalı eğitime de iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Şırnak ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda aksamalar, don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul’da yüksek kesimler daha fazla etkilendi

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha da artırdı. Kar yağışı nedeniyle şehirde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, birçok vatandaş ve öğrenci zor anlar yaşadı.