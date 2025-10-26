İzmir’in Menemen ilçesinde yaya üst geçidinin plastik korkuluklarını kıran 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri hızlı bir operasyonla zanlıları yakaladı.
Menemen’de kamu malına zarar verdiler
Menemen’de 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa Mahallesi’nde bulunan Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanındaki yaya üst geçidinde kamu malına zarar verildi. Üst geçidin plastik korkuluklarının kırılması üzerine Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğunu belirledi.
2’si tutuklandı
Belirlenen adreslere yapılan operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.H.A. ve B.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C.K. ve M.S. ifadelerinin ardından serbest kaldı.