İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyon ihalesine ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, ihalenin 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da yapılacağını ve sürecin canlı yayınlanacağını duyurdu.
İhale canlı yayınlanacak
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyon ihalesinin Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabı ve Polis Radyosu üzerinden canlı yayınlanacağını belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.”
Promosyon tutarı sadece personele ödenecek
Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, ihale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı, ilgili banka tarafından doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacak.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
“Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.”