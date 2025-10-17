İslam Memiş: Altın fiyatları puslu, alım için bekleyin

“Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.”

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, ihale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı , ilgili banka tarafından doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacak.

“Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyon ihalesinin Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabı ve Polis Radyosu üzerinden canlı yayınlanacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyon ihalesine ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, ihalenin 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da yapılacağını ve sürecin canlı yayınlanacağını duyurdu.

