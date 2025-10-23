Emniyet Genel Müdürlüğü’nün banka promosyon ihalesi sonuçlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, en yüksek teklifin Türkiye İş Bankası tarafından verildiğini ve polis memurlarına kişi başı 100 bin TL promosyon ödeneceğini duyurdu.

EGM promosyon ihalesi sonuçlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) maaş promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

İhalede, Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın 270 bin TL talepte bulunduğu süreçte bankalar tekliflerini sundu.

Yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek teklifi Türkiye İş Bankası A.Ş. verdi.

Banka, her bir personel için 100 bin TL promosyon ödemesi teklif etti.

“En yüksek teklif İş Bankası’ndan”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihalenin sonuçlandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü’nün promosyon ihalesi tamamlanmıştır.

Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin teklifi en yüksek teklif olarak belirlenmiş, polislerimize kişi başı 100 bin TL promosyon ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır.”

Ödeme ne zaman yapılacak?

Yeni promosyon anlaşmasıyla birlikte, polis memurlarına 100 bin TL’lik promosyon ödemesi Türkiye İş Bankası tarafından yapılacak.

Henüz net tarih açıklanmasa da, yeni protokolün Kasım 2025 içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde ödeme tarihine ilişkin bilgilendirme kısa süre içinde paylaşılacak.

EGM promosyonu 2025 detayları