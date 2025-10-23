Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şerit ihlali yapan bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Şerit ihlali zincirleme kazaya yol açtı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde yaşandı.

M.Ç. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken şerit ihlali yaparak sağ taraftan gelen Y.K. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, park halindeki 2 otomobil ve 3 motosiklete de çarptı.

2 kişi yaralandı

Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada E.D. ve H.Ö. isimli iki kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda şerit değiştirerek çarptığı araçların domino etkisiyle birbirine girdiği görüldü.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.