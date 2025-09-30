Yıl sonuna yaklaşılırken Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. 2025-2028 dönemi için yapılacak ihalede, polisler için tek seferde 270 bin TL promosyon ya da 600 bin TL faizsiz kredi talep ediliyor.

2022’de 27 bin TL promosyon verilmişti

EGM ile bankalar arasında 2022 yılında yapılan anlaşma kapsamında Vakıfbank, polislerin hesabına 27 bin TL promosyon yatırmıştı. 3 yıllık dönemin sona ermesiyle gözler yeniden yeni promosyon ihalesine çevrildi.

270 bin TL promosyon veya 600 Bin TL faizsiz kredi

Emniyet Teşkilatı Sendikası, yapılacak anlaşmada polislere tek seferde ve nakit olarak 270 bin TL maaş promosyonu talebinde bulundu. Ayrıca alternatif teklif olarak 600 bin TL faizsiz kredi seçeneği de gündeme getirildi.

İhale tarihi ve ödeme takvimi

Edinilen bilgilere göre EGM maaş promosyon ihalesinin Ekim ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyor. İhalenin ardından promosyon ödemelerinin en geç 15 Kasım’a kadar polislerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

“Çay-Simit Hesabı” ile talepler gerekçelendirildi

Sendika, taleplerini gerekçelendirirken “çay-simit hesabı” üzerinden 2022 ile 2025’i kıyasladı. Buna göre, 2022’de verilen 27 bin TL promosyonun 7.714 adet simit alınabileceğini, 2025 yılında ise aynı miktarın yaklaşık 270 bin TL’ye denk geldiğini belirtti.