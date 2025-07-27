Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, Türkiye’nin sıfır otomobil fiyatlarında dünyada en pahalı dördüncü ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Torun’a göre, ÖTV zamları ve döviz kuru artışı, araç sahibi olmayı lüks haline getirdi.



Türkiye Otomobilde Dünya Dördüncüsü

Ege Otomotiv Derneği Başkanı Mehmet Torun, 2025 Küresel Fiyat Endeksi Raporu'na göre Türkiye’nin sıfır otomobilde 45 bin 780 dolarlık ortalama fiyatla dünyada dördüncü sıraya yükseldiğini belirtti.

Listenin zirvesinde 140 bin dolarlık ortalamayla Singapur yer alırken, Danimarka 50 bin dolar, İsrail ise 47 bin 600 dolarla Türkiye’nin hemen önünde bulunuyor.

Torun: “Singapur’u bile geçebiliriz”

Torun, 2020 yılında Türkiye’de sıfır otomobil fiyatlarının ortalamasının 30 bin dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, son beş yılda yaşanan %50’nin üzerindeki artışa dikkat çekti.

“ÖTV ve KDV artışları, döviz kuru dalgalanmaları araç sahipliğini giderek zorlaştırdı. Bu gidişle ikinci sıraya hatta Singapur’u bile geçme ihtimalimiz var,” dedi.

“Bir Araba Kendimize, İki Araba Devlete”

Torun, Türkiye’de sıfır bir araca sahip olmanın kişi başına düşen milli gelirin üç katına mal olduğunu belirtti.

“Türkiye’de artık 1 milyon TL altında sıfır araç yok. ABD’de bu oran yüzde 0,6. Almanya’da her 1.000 kişiden 650’si araba sahibi. Türkiye’de bu sayı sadece 230.

Arka planda bastırılmış bir talep var ve bu büyük bir potansiyel oluşturuyor.”

Devletin Vergi Geliri Otomobilden Büyüyor

Araç alımı zora girse de, otomobil pazarının genişlediğini belirten Torun, devletin otomotivden elde ettiği vergi gelirinin de her yıl arttığını söyledi.

“Bugünkü koşullarda bir araba kendimize alırken, iki arabayı da devlete almış oluyoruz. Bu sistem sürdürülebilir değil.”