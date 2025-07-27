CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yazlık patates üreticileriyle bir araya geldi. Artan girdi maliyetlerine rağmen düşük alım fiyatları nedeniyle üreticilerin ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Gürer, “Çiftçi kazanamıyor, patates tarladan sofraya değil, çöpe gidiyor,” dedi.



Üretici Kazanamıyor, Patates Tarlada Kalıyor

Niğde'nin en önemli patates üretim bölgelerinden Yakacık’ta üreticilerle bir araya gelen CHP’li Ömer Fethi Gürer, yazlık patatesin beklenen değeri görmediğini söyledi. Gürer, “Girdi maliyeti ikiye katlandı ama çiftçi geçen yılki fiyatla bile ürününü satamıyor. Tüccar alım yapmıyor, çiftçi borcunu ödeyemiyor,” dedi.

“Toprak Mahsulleri Ofisi Devreye Girmeli”

Patatesin Türkiye’de buğdaydan sonra en çok tüketilen ürün olduğunu hatırlatan Gürer, “Her yıl aynı sorun yaşanıyor. TMO çiftçiye güvence vermeli; ‘Ürettiğin patatesi ben alacağım’ demeli. Patates un olarak, sanayide ve gıda sektöründe değerlendirilebilir,” diye konuştu.

Üretici: “Mazot, gübre, sulama derken elimizde hiçbir şey kalmadı”

Üretici Tuncer Özçelik, artan maliyetleri şu sözlerle aktardı:

“Mazot 56 lira, gübrenin tonu 30 bin lira. Elektrik faturası 10 günde 5 milyar. Simsarlar ve büyük marketler fiyatı baskılıyor. Devlet ihracatın önünü açmalı, yoksa ürün çöpe gidecek.”

Bir diğer üretici İsmail Dilekli ise, “Elektrik saati 500 lira. Kredi borcumuzu ödeyemiyoruz. Devlet artık bizi desteklemeyecekse üretimi bırakmamız mı bekleniyor?” ifadelerini kullandı.

“Market Raflarında 5 Kat Fark Var”

Gürer, tarlada kalan ürünlerin çoğunun orta ve küçük boy patates olduğunu, marketlerde ise bu patateslerin 5-6 katına satıldığını belirtti. “Çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor ama tüketici de pahalıya patates yiyor,” dedi.

Patates Üretimi Düşüşte, Nüfus Arttı

Gürer, Türkiye’de patates üretiminin yıllardır artmadığını belirtti:

“1999’da 6,5 milyon ton olan üretim, bugün yine aynı seviyede. Nüfus 30 milyon arttı ama üretim yerinde sayıyor. Üretici artık zarar etmemek için ürün deseni değiştiriyor. 2,3 milyon çiftçiye kaldık. Bu iş nereye gidiyor?”

Yazlık Patates Depolanamıyor

Yazlık patatesin ince kabuklu olduğunu ve depolanamadığını vurgulayan Gürer, “Niğde gibi bölgelerde yazlık patates hemen sevk edilmeli ama çiftçi ürününü satamıyor. Tarlada kalan ürün çürümeye terk ediliyor,” dedi.