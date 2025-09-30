İzmirli para atlet Aysel Önder, Hindistan’daki 2025 Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Genç sporcu, 2028 Paralimpik Olimpiyatları’na hazırlık yaparak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

2028 olimpiyatları için hedef belirledi

Hindistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli para atlet Aysel Önder, 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak kadınlar 400 metre T20 finalinde zirveye çıktı. 20 yaşındaki genç sporcu, 2024 Paralimpik Oyunları’nda yaşadığı talihsizlik sonrası 2028 Paralimpik Olimpiyatları'na odaklandığını açıkladı.

"Geçen yıldan kalan hedefim vardı"

Aysel Önder, memleketi İzmir’e dönüşünde DHA mikrofonlarına yaptığı özel açıklamada, 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda yaşadığı ikinci olma başarısını hatırlatarak, "Geçen yılki hedefimi bu yıl gerçekleştirdim. Şimdi sırada olimpiyat var. 2028’de ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Genç sporculara "pes etmeyin" önerisi

Önder, genç sporculara pes etmemeleri gerektiğini ve aile desteğinin önemini vurgulayarak, "Ben 10 yıldır bu yolda devam ediyorum. Aile desteği ve kişiye güveni olduğunda yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi. Ayrıca, Hindistan’da aynı gün içinde iki koşuya katıldığını ve taktiksel olarak sabah koşusunu fazla zorlamadığını söyledi. “Daha iyi bir derece yapabilirdim ama önemli olan zaferdi,” diyerek tecrübelerini paylaştı.

2028 Paralimpik Oyunları’na hazırlanıyor

Aysel Önder, 2028 Paralimpik Oyunları’na hazırlanırken, önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası’nın olduğunu, ardından dünya şampiyonası ve olimpiyatın geleceğini belirtti. Önder, Hindistan’daki deneyimlerinden, özellikle günün koşu taktiklerinden büyük dersler çıkardığını ekledi.