Ehliyet almak isteyen vatandaşlar, 2024 yılına kötü bir haberle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan düzenleme ile ehliyet sınav ücretlerine zam yapıldı. Direksiyon sınavı harcı 750 TL’den 1350 TL’ye, ikinci sınav ücreti ise 2500 TL’den 4000 TL’ye çıkarıldı.

Eski ücreti ödeyenlerden fark talep edildi

2024’te sınav başvurusu yaparak ücretini peşin ödeyen sürücü adayları da zamma takıldı. Kurslar, zam sonrası yeni ücret üzerinden hesaplama yaparak kalan farkı talep etmeye başladı. Bu durum, ehliyet kurslarına kayıt yaptıran adayların tepkisine neden oldu.

İkinci sınav ücretlerinde büyük artış

İlk sınavda başarısız olan adayların girmek zorunda kaldıkları ikinci direksiyon sınavı için talep edilen ücret de 2500 TL’den 4000 TL’ye yükseldi. Böylece ehliyet sahibi olmanın maliyeti önemli ölçüde arttı.

Sürücü adaylarından tepki

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar, zammın kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti. Önceden ödeme yapanların ek ücret talebiyle karşılaşmasının adil olmadığını belirten adaylar, yetkililerden bu konuda bir düzenleme yapılmasını talep etti.