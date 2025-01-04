İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kapasitesini artırmak amacıyla "Biraz Konuşalım Mı?" serisi ile yeni eğitim atölyeleri düzenliyor. Gençler, güvenli ilişkilerden flört şiddetine kadar birçok konuda bilgi sahibi olabilecek.

Genç dostu kent hedefiyle eğitimler başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın "genç dostu kent" vizyonu doğrultusunda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle ücretsiz eğitim atölyeleri düzenlenecek. Atölyeler, gençlerin toplumsal konularda bilinçlenmelerini amaçlıyor.

Atölye serisi içeriği

"Biraz Konuşalım Mı?" serisi ile gençler, 3 haftalık eğitim programına katılabilecek. Eğitimlerde, üreme sağlığı, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi önemli konular ele alınacak. Katılımcılar, interaktif bir şekilde bu konularda bilgi edinme fırsatı bulacak.

Program detayları

Atölye serisi, Kültürpark 5 No'lu Hol'de yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Eğitimler, sosyolog Zeynep Gülçay Akmarul ve Duygu Erişkin tarafından verilecek. Programın başlangıç tarihi 7 Ocak 2025 Salı günü olacak ve her hafta Salı günleri 18.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek.

1. Oturum: Kendini Keşfet, Güvende Hisset

Konular: Üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma, gebeliği önleyici yöntemler.

2. Oturum: Yoksa Yanlış Flört mü Ettik?

Konular: Toplumsal cinsiyet eşitliği, flört şiddeti.

3. Oturum: Tam Buraya Bir Onay Lazım

Konular: Onay kavramı, güvenli ilişkiler.