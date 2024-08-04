En dikkat çekici değişikliklerden biri, sınavlarda dublör kullanımının yasaklanması oldu. Bu kapsamda, trafik eğitmenleri sürücü adaylarının kursa kayıt sırasında canlı ortamda fotoğraflarının çekileceğini duyurdu.

Yeni Yönetmelik ve Güzergah Düzenlemeleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte, direksiyon eğitimi ders sınavlarının artık milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen ve mevzuata uygun iki farklı güzergah üzerinde yapılacağı belirtiliyor. Bu düzenleme ile her sınav günü sabahı, görevli komisyonlar kura çekerek bir güzergah belirleyecek ve adaylar bu güzergahta sınava alınacak.

Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, sınav süresinin 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, daha önce sabit olan sınav güzergahlarının iki farklı seçenek sunacağını ve adayların her iki güzergah arasında kura ile belirleneceğini ifade etti.

Yeni düzenlemeler, park ve geri manevra işlemleri için hamle haklarını da etkiliyor. Önceki uygulamada bir hamle ile içeri giriş ve aracı park etme işlemi yapılırken, yeni düzenleme ile bir hamle daha eklenerek toplamda üç hamle hakkı tanınacak. Ayrıca, sınav güzergahlarında bir U dönüşü noktası belirlenecek ve adaylar bu noktada U dönüşü yapacaklar.

Yeni düzenlemeler, sınav sahteciliğini önlemeyi amaçlayan önlemleri de içeriyor. Sürücü adaylarının sınav sırasında canlı ortamda fotoğraflarının çekilmesi ve bu fotoğrafların Milli Eğitim Bakanlığı’nın MEBBİS sistemine aktarılması sağlanacak. Ayrıca, biyometrik fotoğrafların da sisteme yüklenmesi gerekecek.

Engelli bireyler için de bazı iyileştirmeler yapılacak. Engelli vatandaşların kendi araçlarına uygun tertibat sağlayarak sınava kendi araçlarıyla girmelerine olanak tanınacak.