Eski tip sürücü belgesi olan milyonlarca vatandaş için süre doluyor. Ehliyet yenileme işlemleri için son tarih 31 Ekim 2025 olarak açıklandı. 1 Kasım’dan itibaren yenileme ücreti 15 TL’den 7 bin 438 TL’ye yükselecek.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?

Eski tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016 itibarıyla yeni tip ehliyetlerle değiştirilmeye başlanmıştı. Ancak milyonlarca vatandaşın henüz yeni tip ehliyetini almaması nedeniyle gözler “Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?” sorusuna çevrilmişti.

İçişleri Bakanlığı, bu konuda merakla beklenen açıklamayı yaptı. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025’te sona erecek.

Bakanlık, sürenin yeniden uzatılmayacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:

“31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak. Vatandaşlarımız, indirimli harç ve hizmet bedelinden yararlanmak için lütfen nüfus müdürlüklerinden randevu alarak belgelerini yenilesin.”

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? (2025)

31 Ekim 2025 tarihine kadar ehliyet yenileme işlemi yapanlar yalnızca 15 TL ödeyecek.

Ancak bu tarihten sonra ücretlerde büyük artış olacak.

1 Kasım 2025 itibarıyla yeni ücretler şöyle:

B sınıfı sürücü belgesi: 7.438,60 TL

A, A1, A2, F sınıfı sürücü belgesi: 3.643,10 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı sürücü belgesi: 11.235,60 TL

Bu artışla birlikte, 31 Ekim’den önce ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar en az 7 bin 423 TL fazladan ödeme yapmak zorunda kalacak.

Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alabilir.

Gerekli belgeler arasında;