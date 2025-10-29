İzmir’in Foça ilçesinde Cumhuriyet’in 102. yılı, öğrencilerin gösterileri, Jandarma Komando Bandosu ve yelkencilerin denizden katılımıyla coşkuyla kutlandı. Yüzlerce vatandaş etkinlikleri izledi.

11 Eylül Reha Midilli Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Salonda yer bulamayanlar ise etkinliği dışarıdan takip etti.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değişikliği olmadığını, uzun yıllar biriken eşitlik, temsil ve özgürlük talebinin ortak iradeye dönüşmesi olduğunu vurguladı. Aydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andı.

Etkinlik kapsamında okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler şiirler okudu, ritim, dans ve folklor gösterileri sundu. Program, Jandarma Komando Okulu Bandosu’nun mini konseriyle sona erdi.

Öğle saatlerinde Foça’lı yelken ve yatçılar, Büyükdeniz ve Küçükdeniz Limanı’nda “Sevgi Çemberi” oluşturdu. Yelkenliler, tekneleriyle Cumhuriyet’in 102. yılını denizde coşkuyla kutladı.