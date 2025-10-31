Bakan Yerlikaya’dan “Süre Uzatılmayacak” Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları bir kez daha uyararak sürenin kesinlikle uzatılmayacağını belirtti:

“Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip belgeler geçersiz olacak. Yenileme işlemini kaçıranlar indirimli harç ve hizmet bedellerinden yararlanamayacak.”

Yerlikaya, temmuz ayında 1 milyon 424 bin 516 kişinin başvuru yaptığını, ancak sonraki aylarda başvuru sayısının azaldığını da hatırlattı.

1,8 Milyon Kişi Hâlâ Eski Tip Ehliyet Kullanıyor

Bugüne kadar 36 milyon 216 bin 16 kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Ancak halen 1 milyon 843 bin 722 vatandaş eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor.

Yenileme işlemini bugün yapanlar sadece 15 TL ödeyecek. Bu tarihten sonra ise eski ehliyetler geçerliliğini yitirecek ve yüksek bedellerle yenilenebilecek.

Ehliyet yenileme süresini kaçıranlar için büyük bir mali fark oluşacak:

• B sınıfı sürücü belgesi: 7.438,60 TL

• A, A1, A2, F sınıfı belgeler: 3.643,10 TL

• B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları: 11.235,60 TL

Yani ehliyetini yenilemeyi unutanlar, bugünkü 15 TL yerine 500 kat daha fazla ödeme yapacak.

Başvurularda Son Günlerde Yoğunluk

Sürenin bitimine kısa süre kala nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı.

• Ağustos’ta 96 bin 134,

• Eylül’de 57 bin 858,

• Ekim ayında ise 214 bin 725 kişi ehliyetini yeniledi.

Son 10 iş gününde 129 bini aşkın vatandaş, eski tip ehliyetini değiştirerek işlemini tamamladı.

Ehliyet Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) randevu sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Randevusuz başvurular kabul edilmiyor.

Gerekli Belgeler:

• Kimlik belgesi

• Sürücü sağlık raporu

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Öğrenim belgesi

• Kan grubu beyanı

• Sürücü belgesi değerli kâğıt, harç ve vakıf payı makbuzları

• Adli sicil kaydı (sistemden otomatik sorgulanıyor)

Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücülere çağrı yapan yetkililer, bugün içinde randevu alarak işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.