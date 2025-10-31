Parti teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir emek vererek yürütülen çalışmaların ardından parti yönetimiyle görüş ayrılıklarının derinleştiği ve bu nedenle istifanın zorunlu hale geldiği ifade edildi. Teşkilat üyeleri, Manisa’da düzenlenen Genel Başkanlık Divanı toplantısı, konferanslar ve programlarla örgütün gücünün alenen gösterildiğini belirtirken, fikir ayrılıklarının giderilememesi nedeniyle görev bırakma kararı alındığını vurguladı.

Ortak açıklamada, “Şartlar ne olursa olsun inandığımız değerler uğruna mücadele ettik. Bundan sonra da Atatürk’ün gösterdiği hedeflere yürümeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. İstifa eden isimler, ülkenin geleceğine dair mücadelelerini farklı mecralarda sürdüreceklerini belirtti.

Toplu İstifada Dikkat Çeken İsimler

İstifa edenler arasında öne çıkan isimler şunlar oldu:

• Manisa İl Başkanı: Necdet Erikçi

• İl Teşkilat Başkanı: Alican Lopoğlu

• İl Sekreteri: Kemal Tekcan Güneş

• İl Başkan Yardımcısı: Mert Gör

• İl Gençlik Kolu Başkanı: Serkan Egemen Sıvacı

• İl, ilçe ve gençlik kolları yönetim kurullarının tamamı

Çok Sayıda İlçe Yönetimi Görevden Ayrıldı

• Yunusemre İlçe Başkanı Osman Kılıç ve ilçe yönetimi

• Şehzadeler İlçe Başkanı Gökhan Parlak ve ilçe yönetimi

• Akhisar İlçe Başkanlığı ve Akhisar Gençlik Kolları

• Gölmarmara İlçe Başkanlığı yönetimi

• Köprübaşı İlçe Başkanlığı yönetimi

Yerel Seçim Adaylarından da İstifalar Var

2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi adına yarışan birçok belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adaylarının da istifa ettiği bildirildi. İstifa edenler arasında;

Manisa Büyükşehir, Soma, Akhisar, Yunusemre, Kırkağaç belediye başkan adayları ile Gördes, Demirci, Selendi, Sarıgöl, Gölmarmara, Şehzadeler ve Soma belediye meclis üyesi adayları bulunuyor.

Toplu istifanın ardından parti genel merkezinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Siyasi kulislerde bu gelişmenin Manisa’daki parti yapılanmasında önemli bir kırılma yarattığı değerlendirmeleri yapılıyor.