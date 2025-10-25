Eski tip sürücü belgelerinin indirimli yenilenmesi için tanınan süre sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne göre 1 milyon 904 bin 280 kişi 31 Ekim’e kadar yenileme yapmazsa ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Son hafta uyarısı

Bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 sürücü eski ehliyetlerini yeniledi, ancak hâlâ 1 milyon 904 bin 280 kişi eski belgelerini kullanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sürenin bir daha uzatılmayacağını duyurdu.

Ehliyet yenileme ücreti

31 Ekim'e kadar : Tüm eski tip sürücü belgeleri için sadece 15 TL .

1 Kasım’dan itibaren : A, A1, A2, F sınıfı: 3 bin 643 TL 10 kuruş B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı: 11 bin 235 TL 60 kuruş



Yani 31 Ekim’e kadar yenileme yapanlar, B sınıfı ehliyet için 7 bin 423 TL tasarruf etmiş olacak.

Önemli hatırlatma

Eski sürücü belgesine sahip kişiler, 31 Ekim’den sonra başvuru yaparsa yüksek ücret ödemek zorunda kalacak ve belgeleri resmi olarak geçersiz sayılacak. Bu nedenle başvuruların son güne bırakılmaması öneriliyor.