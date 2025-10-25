Piyasalarda belirsizlik sürerken, altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,18 değer kazanarak yatırımcıya en yüksek getiriyi sağladı.

Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi haftalık bazda en düşük 10.109,02 puanı ve en yüksek 11.158,05 puanı gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 7,18 üstünde 10.941,79 puandan tamamladı.

Altın

Gram altın: yüzde 3,82 düşüşle 5.540 TL

Cumhuriyet altını: yüzde 3,79 düşüşle 37.368 TL

Çeyrek altın: yüzde 3,81 azalarak 9.280 TL

Altın fiyatlarındaki sert düşüş, yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdi.

Döviz

ABD doları: yüzde 0,04 artışla 41,9680 TL

Euro: yüzde 0,32 düşüşle 48,8479 TL

Dolar, 52 haftanın en yüksek seviyesini görürken Euro sınırlı gerileme yaşadı.

Yatırım ve emeklilik fonları

Yatırım fonları: yüzde 1 değer kazandı

Emeklilik fonları: yüzde 1,16 değer kazandı

Fon türleri arasında ise hisse senedi fonları haftalık yüzde 1,9 ile en çok kazandıran fon kategorisi oldu.