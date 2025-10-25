Piyasalarda belirsizlik sürerken, altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,18 değer kazanarak yatırımcıya en yüksek getiriyi sağladı.
Borsa İstanbul
BIST 100 endeksi haftalık bazda en düşük 10.109,02 puanı ve en yüksek 11.158,05 puanı gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 7,18 üstünde 10.941,79 puandan tamamladı.
Altın
Gram altın: yüzde 3,82 düşüşle 5.540 TL
Cumhuriyet altını: yüzde 3,79 düşüşle 37.368 TL
Çeyrek altın: yüzde 3,81 azalarak 9.280 TL
Altın fiyatlarındaki sert düşüş, yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdi.
Döviz
ABD doları: yüzde 0,04 artışla 41,9680 TL
Euro: yüzde 0,32 düşüşle 48,8479 TL
Dolar, 52 haftanın en yüksek seviyesini görürken Euro sınırlı gerileme yaşadı.
Yatırım ve emeklilik fonları
Yatırım fonları: yüzde 1 değer kazandı
Emeklilik fonları: yüzde 1,16 değer kazandı
Fon türleri arasında ise hisse senedi fonları haftalık yüzde 1,9 ile en çok kazandıran fon kategorisi oldu.