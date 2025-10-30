1 Ocak 2016’dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleri ile eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025’te sona eriyor. Vatandaşlar, bu tarihe kadar ehliyetlerini 15 TL karşılığında yenileyebiliyor.

Henüz işlem yapmayan sürücüler, 1 Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için 7.438,60 TL gibi yüksek bir yenileme ücreti ödemek zorunda kalacak.

Yenileme rakamları

Yenileme işlemini yapan sürücü sayısı: 35 milyon 609 bin 477

Hâlâ eski tip ehliyet kullananlar: 1 milyon 856 bin 96 kişi

Yetkililer, son günlerde işlemlerini tamamlamayan vatandaşların trafikte sürüşlerinin geçersiz sayılacağını hatırlatıyor.

Yenileme işlemi nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sürücüler, işlem sırasında sadece 15 TL ücret ödeyerek yeni tip sürücü belgelerine geçebiliyor.

Yarın son güne kalan sürücülerin yoğunluk yaşanmaması için erken başvuru yapmaları öneriliyor.