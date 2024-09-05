Hükümetin açıkladığı 2025-27 Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin ekonomik hedeflerinde önemli değişiklikler içeriyor. Özellikle dolar kuru ve ihracat hedeflerindeki revizyonlar, ihracatçılar açısından endişe yaratıyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçıların küresel pazarda rekabet gücünü kaybettiğini vurgulayarak, acil devlet desteği çağrısında bulundu.

İhracat hedeflerinde 13 milyar dolarlık revizyon

2025-27 dönemine ilişkin OVP ile Türkiye’nin 2024 ve 2026 yıllarındaki ihracat hedefleri önceki döneme göre 13 milyar dolar aşağı çekildi. 2023 yılında açıklanan OVP’de 2024 yılı ihracat hedefi 267 milyar dolar olarak belirlenmişken, son açıklanan programda bu hedef 264 milyar dolara revize edildi. Benzer şekilde, 2025 ve 2026 yıllarındaki ihracat hedeflerinde de düşüş yaşandı. 2025 yılı ihracat hedefi 283,6 milyar dolardan 279,6 milyar dolara, 2026 hedefi ise 302,2 milyar dolardan 296,1 milyar dolara indirildi.

Enflasyon hedeflerinde değişiklikler

2023 OVP’de 2024 yılı için 36,8 TL olarak öngörülen dolar kuru, son programda 33,2 TL olarak güncellendi. Bu durum, Türk lirasının dolar karşısında %9,8 değer kazanması anlamına geliyor. 2025-27 OVP’de dolar kurunun 2025 ve 2026 yıllarında da TL karşısında değer kazanacağı öngörülüyor. Önceki programda 2025 yılı için 43,9 TL olarak tahmin edilen dolar kuru, 42 TL’ye; 2026 yılı için ise 47,8 TL olan öngörü, 44 TL’ye çekildi.

Enflasyon artışı ve ihracatçıların durumu

2024 yılının 8 aylık döneminde enflasyon %32 olarak gerçekleşirken, dolar kuru artışı %16’da kaldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu durumun ihracatçılar açısından büyük sorunlar yarattığını belirtti. Eskinazi, “2024 yılı için yıllık enflasyon %33 olarak öngörülmüştü. Bugün bu hedefin %41,5’a yükseltildiğini görüyoruz. Türk lirasındaki aşırı değerlenme, 3 yılda 13 milyar dolar ihracat kaybına yol açacak. Gerçekleşmenin daha kötü olmasından endişe ediyoruz” dedi.

“Rekabet gücümüzü kaybettik”

Eskinazi, Türk ihracatçılarının küresel pazarda rekabet gücünü kaybettiğini vurguladı. Öz sermayelerini eritecek şekilde zararına çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Eskinazi, “Rakiplerimize göre %40 daha pahalı konumdayız. Enflasyon rakamlarından düşük artan döviz kurlarıyla 3 yıl daha devam edemeyiz. Türk ihracatçısına acilen cansuyu verilmezse ihracat hedefleri tutmaz ve pazar kaybı yaşarız” ifadelerini kullandı.

Devlet desteği çağrısı

Jak Eskinazi, ihracatçıların performansına göre yeni devlet desteklerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dolar kuru üzerindeki baskıyı kaldırması gerektiğini vurguladı. “Dolar kuru serbest piyasada olması gereken seviyeye getirilmeli” diyen Eskinazi, aksi takdirde ihracatın ciddi zarar göreceği uyarısında bulundu.