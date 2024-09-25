UEFA Avrupa Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırırken, özellikle maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı dikkat çekiyor.
Maçın tarihi ve yayın bilgileri
Eintracht Frankfurt ile Viktoria Plzen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı, 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Takım analizleri ve muhtemel 11'ler
Her iki takım da gruptan çıkma şansını artırmak için bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Eintracht Frankfurt, evinde oynayacağı bu maçta taraftar desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Viktoria Plzen ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet hedefliyor.
Eintracht Frankfurt muhtemel 11:
- Trapp
- Buta
- Hasebe
- Ndicka
- Knauff
- Götze
- Rode
- Sow
- Max
- Muani
- Borre
Viktoria Plzen muhtemel 11:
- Stanek
- Havel
- Hejda
- Pernica
- Jemelka
- Kalvach
- Bucha
- Sykora
- Cermak
- Chory
- Mosquera
Maç nerede oynanacak?
Mücadele, Almanya'daki Frankfurt Arena’da gerçekleşecek. Karşılaşmanın hakemi ise Ukraynalı Mykola Balakin olacak.
Maç öncesi notlar
- Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak büyük bir iç saha avantajına sahip.
- Viktoria Plzen ise deplasman maçlarında genellikle zorlanan bir ekip olarak biliniyor. Ancak takım, bu maçta puan almak için güçlü bir savunma anlayışıyla sahaya çıkacak.