UEFA Avrupa Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırırken, özellikle maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı dikkat çekiyor.

Maçın tarihi ve yayın bilgileri

Eintracht Frankfurt ile Viktoria Plzen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı, 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Takım analizleri ve muhtemel 11'ler

Her iki takım da gruptan çıkma şansını artırmak için bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Eintracht Frankfurt, evinde oynayacağı bu maçta taraftar desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Viktoria Plzen ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet hedefliyor.

Eintracht Frankfurt muhtemel 11:

Trapp

Buta

Hasebe

Ndicka

Knauff

Götze

Rode

Sow

Max

Muani

Borre

Viktoria Plzen muhtemel 11:

Stanek

Havel

Hejda

Pernica

Jemelka

Kalvach

Bucha

Sykora

Cermak

Chory

Mosquera

Maç nerede oynanacak?

Mücadele, Almanya'daki Frankfurt Arena’da gerçekleşecek. Karşılaşmanın hakemi ise Ukraynalı Mykola Balakin olacak.

Maç öncesi notlar

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak büyük bir iç saha avantajına sahip.

Viktoria Plzen ise deplasman maçlarında genellikle zorlanan bir ekip olarak biliniyor. Ancak takım, bu maçta puan almak için güçlü bir savunma anlayışıyla sahaya çıkacak.