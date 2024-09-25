İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Yamanlar bölgesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor.

Bölgeyi ziyaret eden İzmir Valisi Süleyman Elban, çalışmalara ilişkin Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir ve İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Elban, bölgede çıkan yangında bin 586 hektarı ormanlık, bin 314 hektarı orman dışı alan olmak üzere toplam 2 bin 900 hektar alanın etkilendiğini söyledi.

Yangın söndürüldükten kısa bir süre sonra alanda çalışmaların başladığını anlatan Elban, alanın tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili yoğun bir faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Elban ağaçlandırmaya yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hem de arazide ve dere yataklarında erozyon ve taşkınlarla ilgili daha dirençli bir orman yapısı oluşturmayla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Dikilecek ağaçlarla ilgili yangınlara daha dirençli olsun diye de tür seçimleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Kendi doğal ağaç yapısı dışında serviler, üç çeşit meşe ağacı ve diğer bir kısım yapraklı ağaçlarla da bu orman yapısı desteklenip yangınlara karşı daha dirençli hâle getirmeyle ilgili bir çalışma yürütülüyor."

Bölgede ağaçlandırmaya yönelik altyapı çalışmalarını 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tamamlamayı düşündüklerini ifade eden Elban, "Bu sahada 2024 sonuna kadar 500 bin, 2025 yılı mart ayına kadar ise 600 bin olmak üzere 1 milyon 100 bin fidan dikerek ve 8 ton tohum atarak ağaçlandırma çalışmalarını tamamlamayı düşünüyoruz. İnşallah birkaç sene içinde burasının tekrar yemyeşil bir doğaya dönüştüğünü, doğal hayatın yeniden gelmeye başladığını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

375 hektarlık alanın orman statüsü kaldırılmıştı

Yamanlar bölgesindeki yangın üç ilçe sınırlarına yayılmış, yangında çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüş, yangın 18 Ağustos'ta kontrol altına alındı.

Yanan sahalarının orman vasfının değiştirilmesi iddialarıyla ilgili soruları cevaplayan Vali Elban, "Anayasamızda 169'uncu maddede yanan alanların hiçbir şekilde orman dışında bir amaçla kullanılamayacağını düzenlemiş durumda. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarla anayasanın emri doğrultusunda bu alanı hızlıca ağaçlandırıyoruz. Dolayısıyla buranın orman amacı dışında başka bir amaçla kullanılması söz konusu değil" dedi.

Ancak 31 Ağustos’ta Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Bayraklı’da 375 hektarlık alanın orman statüsü kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan TEMA, orman sınırı dışına çıkarılmak istenen yerin 15 Ağustos 2024 tarihinde başlayan yangında yanan ormanlık alanın yaklaşık 90 hektarını da kapsadığına dikkat çekti. Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilen kararın iptali istendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de Resmî Gazete'de yayımlanan kararı mahkemeye taşıyacaklarını ve kararın iptali için dava açacaklarını duyurmuştu.