Heyecanla beklenen House of the Dragon'un ikinci sezonu, George R.R. Martin'in Ateş ve Kan kitabından uyarlanarak izleyicilerle buluşacak. Game of Thrones evrenindeki olaylardan çok öncesindeki Targaryen krallarının hikayesine odaklanacak olan dizi, yeni sezonda ejderha savaşları, suikastlar ve yeni karakterlerin entrikalarına ev sahipliği yapacak.

HBO, merakla beklenen yeni sezonun yayın tarihini resmi olarak duyurdu. House of the Dragon'un ikinci sezonu, 16 Haziran 2024 tarihinde Amerika'da yayınlanacak. Türkiye'de ise BluTV aracılığıyla Amerika yayınından hemen sonra, yani 17 Haziran'da izleyicilerle buluşacak. Fragmanlarla heyecanı daha da artan bu yeni sezon, izleyicilere unutulmaz bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.