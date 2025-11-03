Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon %32,87, aylık artış %2,55 oldu. Bu veriler, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranının belirlenmesinde esas alındı. Ekim ayında kira zammı oranı yüzde 37,15 olarak öne çıktı.

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Konutlarda kira zammı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalarına göre hesaplanıyor. Ev sahibi, bu orana eşit veya daha düşük bir oranda zam yapabiliyor.

Örneğin, Ekim ayında kira artışı yapılacaksa, TÜİK’in Eylül ayına ilişkin 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınır.

İş yerleri için kira zammı

İş yerlerinde kira artışı, sözleşmede belirlenen oranlar doğrultusunda uygulanıyor. Sözleşmede TÜİK endekslerine göre artış yapılacağı belirtilmişse, kira zammı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın ilgili TÜİK endeksi üzerinden hesaplanıyor. Mal sahipleri, bu orana eşit veya daha düşük bir zam yapabiliyor.

Ekim ayında kira zammı oranları

Ev ve iş yerleri: %37,15

Geçen ay (Eylül) oranı: %38,36

Bu oran, kira sözleşmesi biten konut ve iş yerleri için uygulanacak.